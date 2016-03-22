Си Цзиньпин направил письма лидерам БРИКС по случаю начала председательства КНР в группе1 января 2017 года официально началось председательство Китая в БРИКС. Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2017 году начинается второе десятилетие сотрудничества между членами БРИКС.
Высокий суд Дании отказал дочери Чхве Сун Силь в апелляцииВысокий суд Западной Дании во вторник отказал дочери Чхве Сун Силь в апелляции, оставив в силе решение о содержании ее под стражей в течение четырех недель. Ее мать считается замешанной в скандале о вмешательстве в государственную политику Республики Корея.
В новогодний период в Китае были обслужены около 120 млн туристовСогласно итоговому подсчету дата-центра Государственного управления по делам туризма КНР, в новогодний период по всему Китаю по туристической линии обслужено 120 млн человеко-раз, общий объем выручки от туризма составил 67,9 млрд юаней.
Итоги 2016 года - китайское кино вступило в период нового развитияПоследние 14 лет рынок китайских фильмов сохранил темпы роста более чем на 30%. Китайская кинематография не только воскресает, но и становится вторым рынком в мире.
В Чанчуне открылся парк снежных скульптур "Мир снега Цзинъюэ"Выставка снежных скульптур "Мир снега Цзинъюэ" открылся сегодня в национальном ландшафтном заповеднике Цзинъюэтань в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.