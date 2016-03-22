Китайский план ускоряет трансформацию глобального управления
В настоящее время Китай переходит от статуса участника глобального управления к статусу его предводителя, он всеми силами вкладывает китайскую мудрость и силу в дело стимулирования роста мировой экономики и совершенствования глобального управления.

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1 января 2017 года официально началось председательство Китая в БРИКС. Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2017 году начинается второе десятилетие сотрудничества между членами БРИКС.
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Высокий суд Западной Дании во вторник отказал дочери Чхве Сун Силь в апелляции, оставив в силе решение о содержании ее под стражей в течение четырех недель. Ее мать считается замешанной в скандале о вмешательстве в государственную политику Республики Корея.
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В новогодний период в Китае были обслужены около 120 млн туристов

Согласно итоговому подсчету дата-центра Государственного управления по делам туризма КНР, в новогодний период по всему Китаю по туристической линии обслужено 120 млн человеко-раз, общий объем выручки от туризма составил 67,9 млрд юаней.
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Последние 14 лет рынок китайских фильмов сохранил темпы роста более чем на 30%. Китайская кинематография не только воскресает, но и становится вторым рынком в мире.

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